DT argentino se abre a dirigir la Selección Chilena: “Puede llegar la posibilidad”

Nicolás Diez confesó que le gustaría estar a cargo del combinado nacional. Sin embargo, se toma con calma su futuro.

La Selección Chilena aún no tiene un DT oficial y sigue contando con Nicolás Córdova como interino. Por ello, los hinchas y la crítica han candidateado a diversos nombres para el cargo.

Uno de ellos, no ocultó su deseo de conseguir el puesto. ¿De quién se trata? Nicolás Diez conversó con Radio ADN y reveló que dirigir un combinado nacional es uno de sus objetivos.

Sin embargo, el entrenador de Argentinos Juniors (que fue ayudante técnico de Jorge Sampaoli en La Roja) mantiene la mesura. Sabe que con logros se le presentará una alternativa. Y si es en Chile, mejor aún.

“Si uno hace bien las cosas, en algún momento puede llegar la posibilidad, pero la verdad es que hoy vivo el presente, estoy contento en Argentinos Juniors”, comenzó indicando.

“Dirigir a cualquier selección es algo muy importante, pero para eso hay que hacer un camino largo, así que lo tomo con tranquilidad. Estoy muy bien en el lugar que estoy ahora”, agregó.

Nicolás Diez anhela dirigir a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Conoce a la Selección Chilena de cerca

Finalmente, el estratega abordó su vínculo con el país. No solo se trata de algo futbolístico: lo familiar está involucrado. Por ello, tomar las riendas de La Roja lo seduce a futuro.

“Viví mucho tiempo en Chile; mi hijo más grande es chileno. Estoy muy agradecido del país, porque me ha dado todo“, concluyó.