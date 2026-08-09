Danilo Díaz aplaude de pie a este jugador de la U tras vencer a Palestino: “Él es el primero…”

El periodista deportivo analizó el triunfo de la U sobre Palestino y llenó de elogios a la gran figura azul en las últimas fechas: "Está feliz...".

Universidad de Chile sufrió, pero logró conseguir un importante triunfo 2-1 sobre Palestino en el Estadio Nacional por la Fecha 18, resultado que le permite a los azules mantenerse al acecho de Colo Colo a 12 puntos en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

Tras el encuentro, el periodista y comentarista de Radio ADN, Danilo Díaz, destacó especialmente la intensidad mostrada por los azules: “Fue un equipo agresivo Universidad de Chile. Ese es un distintivo de este equipo de Fernando Gago en la medida que le he ido tomando la mano. En el primer semestre dijimos que la U iba a ser otro equipo en la medida que recuperara a sus futbolistas”, sostuvo.

Díaz explicó que los azules consiguieron incomodar constantemente a Palestino y evitaron que el conjunto árabe pudiera manejar el balón en la mitad de la cancha. “Hoy la U lo gana por eso, porque fue un equipo que presionó de entrada, que obligó al error de Palestino, que nunca pudo tener la pelota en la mitad de la cancha, nunca”, afirmó.

Eduardo Vargas nuevamente fue figura en el triunfo de la U sobre Palestino (Photosport).

El comentarista también destacó el funcionamiento del mediocampo, donde tuvo especial relevancia Tobías Reinhart, quien hizo su debut como titular apenas días después de ser oficializado como refuerzo. “¿Qué proponía Universidad de Chile? Un toque rápido, una asociación rápida y profunda ahí en la mitad de la cancha, con Reinhart, con Aránguiz, con la movilidad de Arce”, explicó.

Precisamente, el argentino fue uno de los nombres que más elogios recibió de parte de Díaz. “Hoy se puso la camiseta y parecía que llevaba tiempo jugando en la U. Impuso sus condiciones”, comentó sobre el estreno del argentino.

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Finalmente, el ‘Tenor’ también tuvo palabras para Eduardo Vargas, autor del segundo gol de Universidad de Chile y una de las figuras en la victoria ante el ‘Tino Tino’: “Vargas está en un momento rejuvenecido, está feliz, está contento, está con la confianza que le dan los goles, pero también en el funcionamiento y él es el primero que empieza a presionar”, cerró.