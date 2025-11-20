Este jueves se realizó el sorteo del repechaje para el Mundial 2026, donde solo quedan cuatro cupos, de los cuales dos se definirán en Europa y otros dos en el resto del mundo.

En este último grupo compiten seis selecciones de distintas confederaciones, entre ellas Bolivia, que terminó en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con 20 puntos.

Y La Verde tuvo un favorable sorteo pese a que tendrá que disputar dos llaves para lograr la anhelada clasificación a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El favorable sorteo de Bolivia

En la semifinal por uno de los cupos, Bolivia quedó emparejada con Surinam, que se metió en el repechaje como uno de los mejores segundos de las Eliminatorias de la Concacaf.

La selección caribeña quedó segunda en el Grupo A con 9 puntos, dejando fuera a Honduras por diferencia de gol y también a Costa Rica.

En Bolivia estaban esperando que les tocara contra Surinam, debido a la superioridad que refleja el Ránking FIFA a favor de los altiplánicos, que están en el puesto 76° contra el 123° del equipo surinamés.

La otra opción era Jamaica (70°), pero los ‘Reggae Boyz’ quedaron emparejados con Nueva Caledonia de Oceanía (149°), donde en la final espera República Democrática del Congo de África (56°).

Mientras que el ganador de la llave entre Bolivia y Surinam tendrá que enfrentar en la final a Irak de Asia (58°), que por su ránking clasificó directo al último partido, al igual que el representante africano.

Así quedaron las llaves del repechaje para el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Si bien Chile quedó último en las clasificatorias de Conmebol con solo 11 puntos, de haber podido competir y quedarse con el séptimo puesto, La Roja habría pasado directo a una de estas finales. Esto porque ayer apareció en el lugar 53° del ránking FIFA, mejor posicionado que todas las selecciones que jugarán el repechaje.

En síntesis