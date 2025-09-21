Independiente igualó 1-1 ante San Lorenzo en el clásico por la novena fecha del Torneo de Clausura del fútbol argentino. Gustavo Quinteros fue anunciado como entrenador del Rojo el viernes, por lo que no pudo dirigir al equipo en el encuentro que se jugó en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Carlos Matheu estuvo al mando en calidad de interino.

Quinteros estuvo en un palco del estadio mirando el compromiso y tuvo que sufrir, pues el joven Facundo Gulli (19 años) puso el 1-0 con una excelente definición en el mano a mano para marcar su primer tanto en Primera, aquello en el minuto 37.

De hecho, se vivieron movimientos de tensión en el estadio, pues la hinchada de Independiente reprobó el desempeño del equipo. “Jugadores y la con… a ver si ponen huev… que no juegan con nadie”, se escuchó fuerte en Avellaneda.

En el complemento, el Rojo lo igualó con un autogol de Nicolás Tripichio, quien, en la disputa por alejar el peligro de su área tras un córner, terminó enviando el balón contra su propio arco a los 68’.

Pablo Galdames fue titular jugando 63 minutos. En su lugar ingresó Felipe Loyola. Por su parte, Cabral ingresó a los 46’ para jugar todo el segundo tiempo.

Independiente salva la derrota, pero sigue último

El Rojo suma un punto en el clásico, pero continua en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo de Clausura con cuatro unidades en ocho compromisos.

Gustavo Quinteros debutará ante Racing el próximo 28 de septiembre a las 15:15 por la fecha 10 del Torneo. Un debut complejo en un clásico, que será el puntapié inicial de la misión del santafesino de sacar de la crisis futbolística al equipo.