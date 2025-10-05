En esta jornada se disputará uno de los duelos más importantes de la octava fecha dentro del fútbol español, en la que el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán al Barcelona.

El equipo de los chilenos, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibirá como local al conjunto de Hansi Flick, quien llega a este partido tras recibir un duro golpe en la UEFA Champions League al caer ante el PSG por 2-1.

Para este compromiso, ambos jugadores nacionales serán de la partida por parte del equipo que comanda Matías Almeyda, en la que se han consolidado como jugadores importantes dentro de plantel.

Por otra parte, el Barcelona contará con las importantes bajas de sus dos grandes figuras en el ataque, en la que por lesión Lamine Yamal y Raphinha no están disponibles.

Sánchez y Suazo son titulares en Sevilla | Foto: Getty Images

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre el Sevilla vs Barcelona en la Liga Española?

El duelo entre Sevilla y Barcelona se disputa este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas y será transmitido por Dsports y en streaming a través de la plataforma del DGO.