El delantero nacional, Alexis Sánchez vive hoy en día de un buen presente dentro de lo que ha sido su vuelta al fútbol español, en la que defendiendo la camiseta del Sevilla, ha podido seguir mostrando su buen fútbol.

En esta jornada, el ‘Niño Maravilla’ fue una de las grandes figuras en el triunfo de su equipo por 1-0 ante el Rayo Vallecano en condición de visita, en la que el chileno inició lo que fue la jugada del gol Akor Adams.

Tras lo que fue este partido, Bolavip siguió en Vallecas los pasos de Alexis Sánchez después de este triunfo, en la que presenció en vivo y en directo lo que es la ‘Alexismanía’.

Sánchez antes de partir al bus de su equipo para tomar regreso a casa, se dio el tiempo de poder sacarse fotos y firmar camisetas con los cientos de hinchas que se agolparon en las inmediaciones del Estadio de Vallecas, que gritaban por él.

Sánchez goza de un gran presente en Sevilla | Foto: Getty Images

El chileno tuvo buena disposición y se tomó un buen tiempo para entregarles un momento de alegría a cada uno de los fanáticos que esperaban poder compartir con Alexis Sánchez.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO DE ALEXIS SÁNCHEZ CON LOS HINCHAS