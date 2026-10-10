Crystal Palace vs. Nottingham Forest: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 6 de la Premier League

Palacio y bosque se cruzan este domingo 11 de octubre en el Selhurst Park, con ambos equipos todavía buscando asentarse en la tabla después de un arranque irregular.
Ninguno de los dos llegó con rodaje sólido a esta sexta fecha y una victoria podría acomodarlos en la zona media de la Premier League.
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega con apenas 4 puntos en 5 partidos, en el puesto 15. Viene de empatar 0-0 de visitante ante el Leeds, luego de caer 2-3 como local frente al Ipswich Town. Antes de esa racha había ganado 3-2 como visitante contra el Fulham, así que el equipo alterna entre buenos destellos y bajones que le cuestan puntos.
El Nottingham Forest está apenas un escalón arriba, en el 13° lugar con 5 unidades. Llega golpeado tras perder 0-1 de local ante el Coventry, aunque antes había sumado de visitante con un triunfo 2-1 sobre el Aston Villa. El empate 0-0 como local frente al Tottenham completa un andar parejo, con resultados que lo mantienen cerca de la mitad de la tabla sin terminar de despegar.
El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene 51 partidos y una clara ventaja para el Nottingham Forest, que ganó 21 veces por 11 del Crystal Palace, con 19 empates en el medio. En materia de goles también manda el Forest, con 71 anotados contra 47 del conjunto londinense.
Los últimos cruces vienen muy parejos: tres de los últimos cuatro terminaron en empate 1-1, y el más reciente, en febrero de este año, también se cerró igualado. La paridad reciente contrasta con la historia general, donde el Forest siempre tuvo el dominio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|24/08/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|05/05/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|21/10/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|30/03/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|0-0
|Premier League
|28/05/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|12/11/2022
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|19/07/2019
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Club Friendlies
|29/12/2012
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|2-2
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.