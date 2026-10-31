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Premier League

Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford vs. Nottingham, Premier League
Brentford vs. Nottingham, Premier League

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford está entre los sorprendidos de arriba en esta Premier League y quiere aprovechar la localía para meterse todavía más fuerte en la pelea por los puestos de copa. Enfrente va a tener a un Nottingham Forest que necesita puntos urgente antes de que la tabla se le complique más de la cuenta.

Es un partido con lecturas opuestas: uno mira hacia arriba, el otro empieza a mirar hacia abajo. Para el Forest, cada punto que no suma pesa doble.

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La actualidad de ambos equipos

El Brentford llega sexto con 11 puntos en ocho fechas, una campaña sólida que todavía no se refleja del todo en su últimos resultados: viene de empatar como visitante ante Hull y antes había caído con Liverpool en su propia cancha. Aun así, el margen que se dio en el arranque del torneo le permite jugar este partido con confianza.

Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un presente complicado. Está 18° con apenas 6 puntos en ocho partidos y llega de un empate ante Ipswich Town que no alcanzó para cortar la mala racha, después de perder con Arsenal de local y con Crystal Palace como visitante. La visita a Brentford se le presenta como una oportunidad para frenar la caída antes de que la distancia con la zona segura se agrande.

El historial entre Brentford y Nottingham Forest

El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, Brentford ganó 12 y Nottingham Forest 10, con 5 empates y una diferencia de gol mínima a favor de los locales de este sábado. En los últimos cruces se impuso Nottingham Forest, que ganó el más reciente por 2-0, aunque antes de eso también cayó dos veces seguidas frente a Brentford.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/01/2026Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
17/08/2025Nottingham Forest vs. Brentford3-1Premier League
01/05/2025Nottingham Forest vs. Brentford0-2Premier League
21/12/2024Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
20/01/2024Brentford vs. Nottingham Forest3-2Premier League
01/10/2023Nottingham Forest vs. Brentford1-1Premier League
29/04/2023Brentford vs. Nottingham Forest2-1Premier League
05/11/2022Nottingham Forest vs. Brentford2-2Premier League
20/03/2021Brentford vs. Nottingham Forest1-1Championship
12/12/2020Nottingham Forest vs. Brentford1-3Championship

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Brentford suma 11 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.
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