Por primera vez desde su arribo a tierras danesas, Darío Osorio tendrá un cambio de cuerpo técnico en el FC Midtjylland. El club del seleccionado chileno se inclinó por una radical renovación.

Luego de la victoria 3-1 sobre Brondby, el elenco de la promesa nacional le dijo adiós a Thomas Thomasberg. El DT dirigió su último encuentro y le entregó la posta a su sustituto.

¿Quién será? Según señaló el medio Tipsbladet, el apuntado es Mike Tullberg: ya recibió una emocionante carta de despedida de Borussia Dortmund. En la última semana dejó sus funciones en la categoría sub-23 de la escuadra alemana.

“Mike ha realizado un trabajo profesional excepcional en los últimos años, se ha identificado con el BVB de forma extraordinaria y ha demostrado la alta calidad de su trabajo”, lanzó el director deportivo del club, Lars Ricken.

Tras ello, destacó su fugaz paso por el primer equipo del gigante europeo. Estuvo al mando en tres encuentros y salió invicto: solamente se desempeñó como estratega interino ante la salida de Nuri Sahin.

“Mike se hizo cargo de nuestro primer equipo y, con dos victorias y un empate en tres partidos, mantuvo viva la posibilidad de un final de temporada exitoso. ¡Todos le agradecemos su enorme compromiso!”, agregó la despedida.

Darío Osorio tiene nuevo entrenador en el FC Midtjylland: se espera la oficialización de Mike Tullberg.

El nuevo DT de Darío Osorio

Según indicó el propio presidente del conjunto danés, Claus Steinlein, la oficialización debería llegar este martes. Ante ello, tendría su debut ante FC Nordsjælland el domingo 14 de septiembre (tras la doble fecha FIFA).

“Preferimos concentrarnos en (Thomas) Thomasberg, quien debe tener la despedida que se merece. Por eso esperaremos hasta el martes, pero probablemente no les sorprenda quién viene“, indicó.