Carlos Palacios no tuvo su mejor partido en la derrota de Boca Juniors por 2-0 ante Racing Club en el estadio Presidente Perón por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Argentina.

La Joya ingresó como titular en el equipo de Fernando Gago. El futbolista estuvo 83’ en el campo de juego y recibió algunas críticas luego de no gravitar tanto como en los partidos anteriores en los cuales fue protagonista.

El famoso streamer argentino Davoo Xeneize salió en defensa del ex Colo Colo, asegurando que no siempre puede ser el salvador. “A diferencia de los últimos partidos que jugó, Carlos Palacios hoy no fue esa figura o el salvador de Boca, pero tampoco podemos exigirle que todos los partidos nos salve”, expresó en su canal de streaming.

En ese aspecto, el comunicador mencionó que el jugador venía bien y que ante la Academia hay un problema más profundo en el equipo: “Palacios venía de una buena serie de partidos y hoy no voy a decir que jugó horrible o pésimo, sí voy a decir que no marcó la diferencia que marcó en los últimos partidos, pero tampoco tenemos que caerle a él, al menos en eso puntual, porque es verdad que Boca no ha conectado tres pases consecutivos.

Carlos Palacios suma cuatro presencias con Boca Juniors y ya tiene un gol. (Foto: Getty)

El aporte de Carlos Palacios en los partidos anteriores de Boca

Davoo Xeneize destacó el tanto de la Joya que le dio el triunfo a Boca por 2-1 ante Huracán y la asistencia frente a Unión: “Ya metió un recontragolazo en el último partido en La Bombonera, en Santa Fe metió un pase increíble a Zenón que lo dejó mano a mano”.

Después valoró el desempeño del formado en Unión Española en el compromiso ante Argentinos Juniors: “Jugó muy bien en el debut en la Liga, el único que jugó bien en ataque en el 0-0 en la primera fecha fue él”.