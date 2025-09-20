Mykhailo Mudryk irrumpió en el fútbol europeo como una de las mayores promesas de Ucrania.

Su velocidad, desborde y proyección lo llevaron a fichar por el Chelsea en enero de 2023, en una operación millonaria cercana a los 100 millones de euros, transformándose en uno de los traspasos más caros de la historia del club londinense.

Su carta de presentación fue su velocidad. En su debut con los Blues alcanzó los 36,67 km/h, batiendo registros históricos en la liga inglesa y confirmando que la explosión física era su mayor virtud dentro del campo. Sin embargo, esa chispa no fue suficiente para consolidarse en Stamford Bridge, donde alternó entre elogios aislados y críticas constantes por su falta de regularidad.

Esta determinación marca un quiebre en su carrera | FOTO: Mike Hewitt/Getty Images

Mykhailo Mudryk quiere ser atleta y estar en los Juegos Olímpicos

La situación se complicó aún más este año cuando fue suspendido tras un doping positivo, quedando marginado del fútbol profesional.

Tras esto, el nacido en Berestin comenzó a entrenar con el equipo nacional de velocidad, con el objetivo de representar a Ucrania en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta manera, uno de los fichajes más costosos en la historia de la Premier League pone fin a una etapa marcada por la irregularidad y las polémicas, para iniciar una nueva aventura deportiva