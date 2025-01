Udinese no pudo ante el Atalanta empatando 0-0 en Friuli, en un partido que significó la primera titularidad de Alexis Sánchez en el mismo equipo que lo lanzó a la fama europea cuando llegó desde River Plate.

Pese a la paridad, fue precisamente el Niño Maravilla el que pudo desnivelar el encuentro, pero dos veces el palo le dijo que no, ante una parcialidad que esperaba el gol del chileno.

Igualmente el que sacó cuentas alegres fue el entrenador Kosta Runjaic, que elogió el nivel mostrado por Alexis, asegurando que aún puede entregar mucho más.

“¿Por qué debería sorprenderme? Si no me hubiera convencido, no le habría dejado jugar. A pesar de las ausencias, está trabajando duro y hoy ha demostrado su clase, aunque aún está lejos de su mejor forma física”, indicó.

Agregando que “estuvo activo, habló mucho con sus compañeros. Es un jugador de clase absoluta. Estoy contento de que haya aportado trabajando para el equipo. Ningún equipo puede darse el lujo de jugar con 10, y él se sacrificó mucho”.

Alexis Sánchez tuvo opciones claras de gol ante el Atalanta

El DT del Udinese además dio a conocer que Alexis Sánchez estuvo en el campo mucho más tiempo que el presupuestado. “Jugó un par de minutos más de los que debería, pero nos dio sensaciones positivas y encontramos un buen punto”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Udinese de Alexis Sánchez?

El cuadro de Friuli volverá a la acción el lunes 20 de enero cuando a las 16:45 (hora de Chile) visite al Como, en un nuevo partido de la Serie A.