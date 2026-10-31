Man City vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la Premier League

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El líder cayó en su visita a Villa Park y llega golpeado a un partido que no puede permitirse perder en casa. Brighton, por su parte, viene de quedar eliminado de la pelea por los puntos ante Liverpool, pero su andar en el torneo lo tiene metido entre los mejores.

Son dos equipos que miden de cerca en la tabla y un resultado adverso para el local podría achicar una diferencia que hoy parece cómoda. Para Brighton, en cambio, ganar en el Etihad sería una declaración de principios.

La actualidad de ambos equipos

Man City llega con la obligación de reaccionar después de la derrota ante Aston Villa, que cortó una racha de dos triunfos seguidos, incluido un contundente 3-0 en Anfield. El líder tiene 21 puntos en ocho fechas y necesita volver a ganar en su estadio para no perder pisada en la cima.

Brighton perdió 0-2 en su visita a Liverpool, pero antes había goleado 5-0 a Crystal Palace como local y ganado afuera ante Sunderland. Está tercero con 16 unidades y se metió en la pelea de arriba con un funcionamiento sólido que lo tiene entre los candidatos a jugar competiciones europeas.

El historial entre Man City y Brighton

El historial es ampliamente favorable a Man City, que ganó 18 de los 29 enfrentamientos frente a los 6 de Brighton, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente: 64 contra 33.

En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa se empareja. El último antecedente terminó 2-2 y antes hubo otro empate en el mismo marcador, además de un triunfo de Brighton cuando hizo de local. La brecha histórica existe, pero los últimos capítulos muestran que no hay una superioridad tan clara como marcan los números generales.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/10/2026 Man City vs. Brighton 2-2 League Cup 07/01/2026 Man City vs. Brighton 1-1 Premier League 31/08/2025 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 15/03/2025 Man City vs. Brighton 2-2 Premier League 09/11/2024 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 25/04/2024 Brighton vs. Man City 0-4 Premier League 21/10/2023 Man City vs. Brighton 2-1 Premier League 24/05/2023 Brighton vs. Man City 1-1 Premier League 22/10/2022 Man City vs. Brighton 3-1 Premier League 20/04/2022 Man City vs. Brighton 3-0 Premier League

Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Man City suma 21 puntos en el torneo.

suma 21 puntos en el torneo. Brighton suma 16 puntos en el torneo.