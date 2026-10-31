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Premier League

Alineaciones de Man City y Brighton por la Premier League: formaciones probables

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Etihad Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City vs. Albion, Premier League
Man City vs. Albion, Premier League

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 1-2 ante Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de caer 0-2 ante Liverpool y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Man City y Brighton

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

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Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Jack Hinshelwood, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Bajas y ausentes de Man City y Brighton

Man City:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Brighton:

  • Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Pascal Struijk (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Ferdi Kadioglu (lesión de cadera)
  • Mats Wieffer (lesión de rodilla)
  • Yankuba Minteh (lesión en la pierna)
  • Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Man City y Brighton: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Etihad Stadium
  • Historial: 29 cruces — Man City ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7
  • Último antecedente: 28/10/2026: Man City 2-2 Brighton
  • Próximo partido de Man City: vs. Nottingham Forest, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Brighton: vs. Brentford, domingo 8 de noviembre
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