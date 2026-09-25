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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Moldavia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovakia vs. Moldova, Liga de Naciones
Slovakia vs. Moldova, Liga de Naciones

Eslovaquia es local ante Moldavia este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Moldavia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia arranca su participación en Liga de Naciones.

Moldavia arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Eslovaquia y Moldavia

Eslovaquia y Moldavia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 de Moldavia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
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