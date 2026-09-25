Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Moldavia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Actualizado el 25/09/2026 - 17:41hs CLT

Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia es local ante Moldavia este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Moldavia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia arranca su participación en Liga de Naciones.

Moldavia arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Eslovaquia y Moldavia

Eslovaquia y Moldavia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 de Moldavia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis