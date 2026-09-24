El más criticado de Universidad de Chile tras el primer tiempo vs. Everton: “Es anticompetitivo”

Los hinchas de la U perdieron nuevamente la paciencia contra uno de los titulares ante Everton: "Realmente acabado".

Universidad de Chile y Everton se fueron al descanso 0-0 en el Estadio Sausalito, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Pese a que los azules buscaron acercarse al arco de Ignacio González con remates de media distancia, uno de los titulares volvió a quedar en el centro de las críticas.

Se trata de Juan Martín Lucero, quien nuevamente recibió la confianza del técnico Fernando Gago para arrancar de titular. El delantero argentino compartió la ofensiva con Eduardo Vargas, pero tuvo un primer tiempo prácticamente sin protagonismo y no logró generar ninguna ocasión clara de gol.

Duras críticas al rendimiento de Juan Martín Lucero en la U (Photosport).

El escaso aporte del ‘Gato’ nuevamente desataron una ola de críticas en la fanaticada azul. “Es realmente horrendo”, “es anticompetitivo, jugador completamente acabado”, “los mejores partidos son con Lucero en la banca”, “Su rendimiento ha sido muy pobre” y “ni intenta cabecear” fueron algunos de los comentarios.

Ahora, habrá que esperar si el DT azul decide mantener a Lucero en la cancha o apostará por una modificación en el ataque considerando que entre las alternativas cuenta con Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna como agentes ofensivos.

Todas las críticas para Juan Martín Lucero en la U

Los mejores partido han sido con Lucero en la Banca ,el que pierde es Varga#VamosLaU — Fútbolcruel (@juanrojasrozas) September 24, 2026

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Lucero es anticompetitivo, jugador completamente acabado — fuera fernando vago y azul azul (@hzbl_) September 24, 2026

lucero es realmente horrendo — A (@A1276B) September 24, 2026

Que hicimos tan mal como para jugarnos nuestra ultima chance de titulo con Marcelo Diaz y Lucero entrando de titular #VamosLaU — danhaUsen del bulla (@haUsendelbulla) September 24, 2026

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Hay 2 hombres en especial que tienen que demostrar porqué están en el plantel, hasta ahora,no lo han conseguido. Su rendimiento ha sido muy pobre y han perdido la titularidad. Me refiero a Altamirano y Lucero. Creo a ambos les quedan pocas posibilidades de mostrar lo que valen — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) September 24, 2026

#VamosLaU Lucero ni intenta cabecear — Elias (@Elojesa) September 24, 2026

Todos los jugadores en mayor o menor medida, se nota que están en la cancha, excepto Altamirano y Lucero, es como estar jugando con 9. Reinhart tampoco te da mucho. No puede ser que todo recaiga en Marcelo Díaz y que Vargas baje tanto a recibir.#VamosLaU — Metan la camiseta en cloro (@Mookaccinoo) September 24, 2026