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Copa Chile

El más criticado de Universidad de Chile tras el primer tiempo vs. Everton: “Es anticompetitivo”

Los hinchas de la U perdieron nuevamente la paciencia contra uno de los titulares ante Everton: "Realmente acabado".

La U buscó el gol pero no pudo con la falta de finiquito.
© PhotosportLa U buscó el gol pero no pudo con la falta de finiquito.

Universidad de Chile y Everton se fueron al descanso 0-0 en el Estadio Sausalito, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Pese a que los azules buscaron acercarse al arco de Ignacio González con remates de media distancia, uno de los titulares volvió a quedar en el centro de las críticas.

Se trata de Juan Martín Lucero, quien nuevamente recibió la confianza del técnico Fernando Gago para arrancar de titular. El delantero argentino compartió la ofensiva con Eduardo Vargas, pero tuvo un primer tiempo prácticamente sin protagonismo y no logró generar ninguna ocasión clara de gol.

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Duras críticas al rendimiento de Juan Martín Lucero en la U (Photosport).

Duras críticas al rendimiento de Juan Martín Lucero en la U (Photosport).

El escaso aporte del ‘Gato’ nuevamente desataron una ola de críticas en la fanaticada azul. “Es realmente horrendo”, “es anticompetitivo, jugador completamente acabado”, “los mejores partidos son con Lucero en la banca”, “Su rendimiento ha sido muy pobre” y “ni intenta cabecear” fueron algunos de los comentarios.

Ahora, habrá que esperar si el DT azul decide mantener a Lucero en la cancha o apostará por una modificación en el ataque considerando que entre las alternativas cuenta con Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna como agentes ofensivos.

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Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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