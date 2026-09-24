Erick Pulgar le responde con todo a Esteban Paredes: “Gracioso… análisis psicológico por TV”

El mediocampista del Flamengo respondió a las críticas que realizó el ídolo de Colo Colo, quien aseguró que Pulgar carece de "fortaleza mental".

Erick Pulgar no se guardó nada y respondió con todo a las críticas que recibió de Esteban Paredes por su ausencia voluntaria en la Selección Chilena. El exgoleador cuestionó la decisión del volante del Flamengo y apuntó directamente a su fortaleza mental por no querer exponerse a las críticas de los hinchas.

“Pulgar no va a la selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él. Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente. Si no quiere venir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”, lanzó Paredes en el programa Tipster.

Erick Pulgar: “Analizó mi fuerza mental sin siquiera preguntarme”

Ante estas declaraciones, el actual jugador del elenco carioca respondió en entrevista con O’Globo y aseguró que encontró llamativas las palabras del ídolo de Colo Colo, especialmente porque nunca conversaron sobre su situación.

“Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo”, comenzó señalando el antofagastino.

Pulgar también recordó su trayectoria para responder a los cuestionamientos relacionados con la presión. “Él también habló sobre la presión de jugar por Chile y yo juego profesionalmente hace años, pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos y una final de Copa Libertadores. Alguna presión ya tuve que enfrentar”, agregó.

Publicidad

Finalmente, el mediocampista valoró la carrera de Paredes, pero cuestionó la forma en que abordó su situación. “Respeto mucho lo que Esteban hizo como jugador de fútbol, pero si él quería saber lo que estaba pasando conmigo, sería mucho más fácil preguntarme que hacer un análisis psicológico por televisión”, sentenció.