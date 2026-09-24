Santiago Wanderers confirmó durante la tarde de este jueves el fallecimiento de Reinaldo Sánchez (81 años), histórico dirigente del club y expresidente de la ANFP. El empresario microbusero de la región de Valparaíso estaba aquejado de un agresivo cáncer de hígado que lo había alejado del foco mediático.

Socio del conjunto Caturro desde 1976, asumió la presidencia del club en 1992 por primera vez. En 2001 dio el salto para asumir la conducción de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, cargo que ejerció hasta 2006.

Durante su período al frente del fútbol chileno, Sánchez fue uno de los impulsores, junto a Jorge Claro, de la creación del Canal del Fútbol en 2003. También durante su gestión Chile obtuvo la organización del Mundial Femenino Sub 20 de 2008, aunque no pudo clasificar a la Roja al Mundial de Alemania 2006.

En 2021 regresó a la primera línea de Santiago Wanderers y asumió nuevamente la presidencia del club. Siguió ligado a la institución como presidente y controlador del 60% de las acciones, vínculo que mantuvo hasta sus últimos días.

A los 81 años falleció Reinaldo Sánchez (Photosport).

El adiós de Santiago Wanderers a Reinaldo Sánchez

Fue el propio club porteño el que confirmó en las últimas horas la muerte de quien fuera su presidente y también actual propietario. “Con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”, señaló el conjunto ‘Caturro’ en redes sociales.



“Don Reinaldo deja una huella imborrable en el Decano del fútbol chileno. Bajo su liderazgo visionario, gestión incansable y amor incondicional por nuestros colores, el club alcanzó páginas doradas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de Valparaíso: La obtención del título de Segunda División (Primera B) de 1995, el Subcampeonato de 1999 y la histórica conquista del título nacional de Primera División en 2001, logrando la consolidación institucional de nuestro club”, agregaron.



“Fiel a su convicción y amor por la institución, regresó para luchar incansablemente por el retorno a Primera División, dejándonos hoy compitiendo en la cima de la tabla gracias a un proyecto deportivo sólido e innovador, enfocado en potenciar el talento joven formado en nuestra cantera. Fruto de esta visión hacia las fuerzas básicas, logramos un hito inolvidable e histórico: Consagrarnos como campeones de la Copa Libertadores Sub-20, siendo el único club en la historia de Chile en conseguir este título continental, y representar a nuestro país disputando la Copa Intercontinental en España frente al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu”, señalaron.



“Enviamos nuestras más sinceras condolencias, fuerza y un abrazo fraternal a su familia, seres queridos y a toda la hinchada caturra en este momento de profundo dolor ¡Hasta siempre, Don Reinaldo! Su legado vivirá eternamente en el corazón de Valparaíso y del fútbol chileno”, cerraron.