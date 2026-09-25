Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Finlandia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino y Finlandia se cruzan el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con dos realidades bien distintas puestas en la cancha.

Es una fecha más del certamen continental, pero para San Marino cada partido es una oportunidad de competir de igual a igual mientras que Finlandia llega con la obligación de no relajarse ante un rival que suele jugar de local con las líneas muy replegadas.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Marino afronta este compromiso con la premisa de siempre: achicar espacios y hacerle difícil el partido a un rival de jerarquía superior. El equipo sanmarinense sabe que su margen de error es mínimo y que la localía puede ser un factor a la hora de plantar cara.

Finlandia, por su parte, llega con la intención de no dar ventajas en una competencia donde cada punto cuenta para pelear arriba en su grupo. El funcionamiento colectivo y la paciencia para desarmar defensas cerradas serán claves para los finlandeses en este viaje.

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium.