La presea dorada número 39 llegó gracias al canotaje tras la sólida actuación de María José Mailliard y Paula Gómez.

El Team Chile alcanzó una nueva marca histórica en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Este jueves, el canotaje entregó la medalla de oro número 39 para la delegación nacional, superando el registro conseguido en Asunción 2022.

La presea llegó gracias a María José Mailliard y Paula Gómez, quienes se impusieron en la final de los 500 metros C2 y protagonizaron una sólida actuación para quedarse con el primer lugar.

El binomio chileno cruzó la meta con un tiempo de 1 minuto, 52 segundos y 67 centésimas, superando a las brasileñas Adriely Viana y Valdenice Nascimento, quienes finalizaron con 1:56.63.

El Team Chile hace historia en los Juegos Suramericanos.

El podio lo completaron las argentinas Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli, con un registro de 2:06.77. De esta manera, el Team Chile sumó su 39° medalla de oro, una más que las obtenidas en Asunción 2022, estableciendo así un nuevo registro para la delegación nacional en los Juegos Sudamericanos.

La jornada también dejó dos medallas de bronce para Chile en las pruebas K4 500 metros. En la competencia masculina, Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Camilo Valdés y Marcelo Godoy fueron terceros con un tiempo de 1:18.22, mientras que en la femenina Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz también lograron el bronce tras registrar 1:36.56.

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