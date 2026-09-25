Inglaterra vs. España: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la Liga de Naciones

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Inglaterra y España se cruzan el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con la revancha de la última final grande todavía fresca en la memoria de ambas hinchadas.

Es un amistoso con historia reciente entre dos de las selecciones más fuertes de Europa, y aunque la fase de grupos recién arranca, ninguno quiere empezar perdiendo terreno.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega con la obligación de mostrar que puede plantarle cara a España en un partido oficial, algo que no logró la última vez que se vieron las caras. El equipo inglés necesita despegar bien en esta Liga de Naciones para no quedar complicado en las cuentas del grupo desde temprano.

España, por su parte, llega como vigente ganadora del último cruce entre ambos y con la vara alta después de esa consagración. El objetivo es raatificar ese nivel también en la Liga de Naciones, donde un buen arranque le permitiría manejar con más calma el resto de la fase de grupos.

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El historial entre Inglaterra y España

El historial entre ambas selecciones está bastante parejo, aunque con ligera ventaja inglesa: de 28 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14, España 11 y hubo 4 empates. En el reparto de goles también manda Inglaterra, con 46 tantos convertidos contra 34 de España. El antecedente más reciente quedó en manos españolas, que se impusieron 2-1 en julio del año pasado en lo que fue una final continental, dato que le agrega condimento extra a este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies 27/02/2001 Inglaterra vs. España 3-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis