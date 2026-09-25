¿Se seguirá jugando U. de Chile vs. Everton? Esto dice Pablo Milad: “La decisión…”

Luego de los incidentes en el Estadio Sausalito, el presidente de la ANFP sacó la voz y dejó abierta la posibilidad a terminar el duelo.

Universidad de Chile vs. Everton de Viña del Mar pudo terminar en una tragedia. Sobre el cierre del enfrentamiento de ida por los octavos de final de Copa Chile, la barra estudiantil provocó un escándalo.

En el minuto 83 del compromiso, los fanáticos visitantes encendieron pirotecnia y, en un insólito hecho, lanzaron bengalas contra la cancha y el público local. ¿Qué pasará con lo restante del partido? Pablo Milad habló.

Según expresó el presidente de la ANFP, la determinación será comunicada este viernes 25 de septiembre. Las opciones son claras: dar el encuentro por concluido y darle los puntos a los viñamarinos o jugar lo que queda.

“Vamos a identificar a las personas que lanzaron estos elementos de artificio que pudieron hacer mucho daño (…) Ahora la decisión se va a tomar mañana“, comenzó señalando.

“Lo decide la Federación (de Fútbol de Chile), e indicaremos si se juegan estos minutos pendientes o si se juega este partido definitivo en el Estadio Nacional (la revancha)”, agregó.

Universidad de Chile y Everton aún no saben qué pasará con el resto del partido. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile vs. Everton termina en escándalo

A su vez, el timonel del balompié criollo lo dejó claro: en cualquier caso pueden caer las penas del infierno sobre la hinchada universitaria. Los antecedentes están a la vista de todos.

“El Tribunal de Disciplina aplica los castigos. La denuncia llegan por los árbitros. Nosotros solo definimos lo que ocurre con el partido“, cerró tras lo ocurrido en el Estadio Sausalito.