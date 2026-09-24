No hay caso. Un grupo de barristas lanzó una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas hacia el sector de tribuna, obligando a suspender el encuentro.

No hay caso. El duelo entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Chile fue suspendido debido a los graves incidentes que protagonizó un grupo de barristas de la U, quienes a minutos del término, lanzaron una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas en el Estadio Sausalito.

Corría el minuto 83 de partido cuando desde el sector donde estaba ubicada la barra de la U, un grupo de antisociales hizo detonar una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas, las que en cosa de minutos fueron lanzadas hacia el sector de tribuna preferencial, poniendo en peligro la integridad de los hinchas que estaba ubicados en ese lugar.

En las próximas horas se determinará qué pasará con los minutos restantes (Photosport).

Partido suspendido entre Everton y Universidad de Chile

Los graves incidentes obligaron al juez Piero Maza a detener el encuentro. Con el correr de los minutos, el propio árbitro confirmaba que iba esperar el desalojo del sector para buscar la reanudación del encuentro. “Vamos a esperar el desalojo… eso nos dice Carabineros, esperaremos unos 20 minutos”, señaló el referee a TNT Sports.

Sin embargo nada de eso ocurrió. Tras una intensa reunión en los pasillos del reducto viñamarino donde participaron autoridades de seguridad, árbitros, y representantes de ambos clubes, se determinó la suspensión del encuentro. “El Delegado Presidencial y Carabineros nos dijeron que no estaban las condiciones… lo de los minutos restantes, lo debe ver el directorio de la Federación, ellos verán lo que acontece…”, señaló Maza quien ratificó que la intención de ambos clubes es disputar los minutos restantes.

En lo futbolístico, la U ganaba hasta antes de los incidentes por 1-0 tras la solitaria anotación de Juan Martín Lucero, quien aprovechó un rebote de Ignacio González para marcar la ventaja azul.

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Ahora, todo quedará en manos de la Federación de Fútbol de Chile, para determinar si se jugarán los minutos restantes. En duda, también, queda el partido de vuelta programado por ahora, para el próximo domingo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

📌 Escándaloso lo vivido en Sausalito.. Everton y Universidad de Chile suspendido por los TONTITOS de siempre.



Las bengalas venían directo hacia marquesina donde habían niños y adultos mayores. 🗞️



Personalmente tuve que mover a un adulto mayor que estaba con muletas. 🥺 pic.twitter.com/VUmI2ag0wx — ¡FUTBOLISTAS CHILENOS! ® 🇨🇱 (@futchilecl) September 25, 2026