La Selección Chilena ya empieza a prepararse para lo que será esta nueva Fecha FIFA, en el que el conjunto nacional deberá afrontar importantes duelos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

Previo a este duelo, el volante nacional Marcelino Núñez habló con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue su vuelta a las convocatorias en ‘La Roja’, algo que sin duda lo llena de alegría y motivación pensando en los próximos desafíos del país.

“Muy contento de sumar una nueva convocatoria a la selección. Hace tiempo que no venía viniendo por el tema de lesiones, pero estoy muy contento y motivado por lo que se viene de cara a estos tres partidos que son muy importantes”, parte indicando Núñez.

En esa línea, el jugador del Ipswich Town fue consultado sobre los trabajos de Nicolás Córdova en la Selección Chilena, en donde el mediocampista nacional destacó lo que son los entrenamientos en el equipo de todos, los que considera igual que los europeos.

Núñez habla del presente de La Roja | Foto: Photosport

“El sello de siempre es la intensidad, proponer dominar el juego. Tener la posesión e ir a buscar el juego. El entrenador (Nicolás Córdova) es súper bueno. Los entrenamientos son muy técnicos, es muy parecido al entrenamiento europeo”, declaró.

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Concluyendo, Núñez mantiene todo el foco en lo que es el trabajo en la Selección Chilena, en la que resalta de la gran unión que hay en el grupo y que trabajarán con todo desde ya para buscar una clasificación en el próximo Mundial, el gan objetivo del país.

“Allá se juega mucho y hay mucha pausa, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos. El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para competir ahora estos tres partidos y clasificar al Mundial”, cerró.