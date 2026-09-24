El entrenador Fernando Ortiz le dará la confianza a dos juveniles para la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Este jueves Colo Colo tuvo la última práctica previo a la revancha contra Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde le entrenador Fernando Ortiz probó dos cambios en la formación.

El técnico argentino le dará la confianza a dos juveniles para que sean titulares mañana frente a los Itálicos, donde saldrían de la oncena inicial el lateral Matías Fernández y el delantero Maximiliano Romero.

En sus lugares, entrarían los canteranos Cristián Díaz y Gedeón Díaz, este último hizo su debut en el primer equipo el pasado martes, en el empate 0-0 con los audinos en la ida.

Gedeón Díaz viene de debutar en el primer equipo de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que el Tano Ortiz tiene varias bajas en el cuadro popular, entre lesiones y los convocados a sus selecciones por fecha FIFA, entre ellos Vozinha con Cabo Verde.

La probable formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Gedeón Díaz, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Audax Italiano?

La revancha entre Colo Colo y Audax Italiano se juega este viernes 25 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.