Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Everton de Viña del Mar en la Copa Chile

El entrenador Fernando Gago confirmó su citados en la Universidad de Chile para enfrentar a Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ visitarán la quinta región para medirse ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca dar el primer golpe en la serie con una victoria.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Agustín Arce, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo no podrán ser opción al estar con sus selecciones y Octavio Rivero, Lucas Barrera e Igor Lichnovsky por distintos problemas físicos.

Dentro de las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta de Charles Aránguiz, quien erauna de las grandes dudas para este partido, pero el ‘Príncipe’ logró recuperarse para estar en esta llave vital.

Arce será baja en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Everton

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Diego Vargas, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández y Claudio Gutiérrez.

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Volantes: Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Israel Poblete, Tobías Reinhart, Marcelo Díaz y Matías Riquelme

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Reyna y John Cortés.