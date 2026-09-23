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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones
Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones

Liechtenstein es local ante Lituania este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.

Lituania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein arranca su participación en Liga de Naciones.

Lituania arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Liechtenstein y Lituania

Liechtenstein y Lituania se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Liechtenstein, 4 de Lituania y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
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