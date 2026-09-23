Chile Sub 20 vs. Paraguay Sub 20: ¿A qué hora y dónde ver a La Roja en los Juegos Odesur?

La Selección Chilena Sub 20 hoy disputa un duelo clave ante Paraguay Sub 20 en los Juegos Odesur.

En esta jornada la Selección Chilena sub 20 saltará a la cancha para su compromiso por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Paraguay

Los dirigidos por Sebastián Miranda buscarán la victoria para poder avanzar a la final y asegurar una nueva medalla para Chile en estos Juegos Odesur, en la que deberá superar un importante escollo para esto.

‘La Roja’ llega a este compromiso tras haber clasificado como segundo en el Grupo A con seis puntos, en la que derrotó a Panamá y Colombia y cayó ante Perú.

Por otra parte, la Selección de Paraguay llega invicto a esta fase final, en la que clasificó como líder del Grupo B con siete puntos, venciendo a Argentina y Venezuela e igualando ante Uruguay.

La Roja quiere ir por la victoria ante Paraguay | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Chile sub 20 vs. Paraguay sub 20?

El partido entre Chile sub 20 y Paraguay sub 20 se disputará este miércoles 23 de septiembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

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¿Dónde ver el partido entre Chile sub 20 vs. Paraguay sub 20?

El duelo entre Chile sub 20 y Paraguay sub 20 será televisado de forma GRATUITA por TVN y además de manera online, lo puedes seguir en las plataformas digitales de TVN.