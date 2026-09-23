Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre se pone en marcha la Liga de Naciones para Serbia y Grecia, que abren el grupo con un cruce directo desde la primera fecha.

Arrancar bien en este tipo de torneos suele marcar el ánimo de todo el grupo, y ninguno de los dos quiere empezar cediendo puntos de local o de visitante.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia llega con la necesidad de mostrar una identidad clara desde el arranque del certamen. Jugar la primera fecha en casa le da la chance de imponer condiciones y arrancar con una base sólida para lo que viene en el grupo.

Grecia, por su parte, sabe que un buen resultado como visitante puede cambiarle el ánimo a toda su participación en la Liga de Naciones. El equipo llega con la idea de competir de igual a igual y no quedar relegado desde el primer partido.

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El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es parejo: apenas dos antecedentes, con una victoria para cada lado. Serbia se impuso 2-0 en 2014, mientras que Grecia había ganado 1-0 en 2010. En total, los goles también están casi al mismo nivel, dos para Serbia y uno para Grecia.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis