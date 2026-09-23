La Roja Femenina Sub 20 va en búsqueda del oro en esta jornada en su duelo ante Venezuela.

En esta jornada, la Selección Chilena Femenina sub 20 tiene un duelo crucial dentro de los Juegos Odesur 2026, en donde el equipo nacional se enfrentará ante la Selección de Venezuela en la gran final para quedarse con la medalla de oro.

Las dirigidas por Luis Mena buscan cerrar su participación con la presea de oro en esta competencia, en la que llegaron a este duelo decisivo con un rendimiento perfecto.

La Roja Femenina llegó a esta final tras sus tres triunfos dentro de la fase grupal, en la que se impuso por 3-1 ante Uruguay, goleó por 3-0 a Venezuela y terminó con una victoria cerrada por 3-2 ante Paraguay.

Por otra parte, la Selección de Venezuela llega a esta final tras vencer por 2-0 a Paraguay y 1-0 a Uruguay, mientras que tiene una derrota ante ‘La Roja’, la que fue por 3-0.

La Roja Sub 20 va por la presea de oro | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Chile Femenino sub 20 vs. Venezuela Femenino sub 20?

El partido entre Chile Femenino Sub 20 y Venezuela Femenino Sub 20 se disputará este miércoles 23 de septiembre, a partir de las 15:00 horas de Chile en la Asociación Rosarina de Fútbol.

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¿Dónde ver el partido entre Chile Femenino sub 20 vs. Venezuela Femenino Sub 20?

El duelo entre Chile Femenino Sub 20 y Venezuela Femenino Sub 20 será transmitido en Chile por TVN y también se podrá seguir de manera online a través de las plataformas digitales de TVN.