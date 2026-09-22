Cuándo y dónde ver gratis Chile vs. Paraguay en las semifinales de los Juegos Odesur

La escuadra de Sebastián Miranda intentará dar el golpe ante el único invicto de la competencia internacional.

La Selección Chilena cuenta las horas para un importante desafío en su categoría sub-19: luchará para eliminar a Paraguay en las semifinales de los Juegos Suramericanos (Odesur) 2026.

El combinado nacional, dirigido por Sebastián Miranda, alcanzó el segundo lugar del grupo A, por lo que tendrá una dura misión. ¿Cuál? Dejar en el camino al único equipo invicto en el certamen.

Para ello, La Roja tiene la confianza obtenida de su último partido, que terminó en una emocionante victoria 3-2 contra Colombia en el Estadio Marcelo Bielsa. Tal resultado le otorgó la clasificación.

Por contraparte, Paraguay tiene el cartel de favorito para este enfrentamiento. Lideró el grupo A con siete puntos (dos triunfos y un empate), por lo que suma bonos para quedarse con los boletos rumbo a la definición del torneo.

Cabe consignar que por la otra llave, Argentina se medirá en calidad de local contra Perú. Un encuentro que abrirá la jornada en Rosario.

Chile buscará el paso a la final contra Paraguay. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay?

La semifinal entre dichas selecciones está fijada para este miércoles 23 de septiembre. Se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver gratis la semifinal de los Juegos Odesur 2026?

El duelo entre Chile y Paraguay podrá ser sintonizado a costo cero a través de las plataformas de TVN. Será transmitido por su señal abierta para TV y mediante sus servicios de streaming en su página web.