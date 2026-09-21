Chile vs. Paraguay: cuándo y dónde ver las semifinales de los Juegos Odesur 2026 por TV

La Selección Chilena intentará conseguir boletos rumbo a la definición del certamen continental. Tendrá un complejo desafío.

La Selección Chilena ya conoce a su contrincante en las semifinales de los Juegos Odesur 2026. El combinado dirigido por Sebastián Miranda dejó atrás la espera y se alista para ir por la gloria internacional.

¿Contra quién se topará? Pese a las confusiones iniciales, La Roja se medirá contra Paraguay. Si bien se especuló que Argentina era el rival de turno, ello fue rectificado por la organización del torneo sub-19.

De este modo, Chile tendrá una compleja misión: eliminar al único equipo que se mantiene invicto. La escuadra guaraní obtuvo siete unidades y alcanzó el liderato del grupo B, registrando dos victorias y un empate.

Por su parte, la Selección Chilena quedó relegada al segundo lugar del grupo A. Pese a que igualó en puntaje con Perú y su diferencia de goles fue superior, el criterio de enfrentamiento directo fue determinante.

Cabe destacar que la otra llave será entre Argentina y Perú. El elenco albiceleste consiguió una agónica clasificación tras empatar 1-1 contra Venezuela en el último partido de la fase inicial.

La Selección Chilena luchará contra Paraguay en semifinales. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay?

El duelo entre ambas selecciones está pactado para este miércoles 23 de septiembre. Se desarrollará a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver las semifinales de los Juegos Odesur 2026?

El cruce entre Chile y Paraguay será transmitido totalmente gratis a través de las diversas plataformas de TVN. Además de ser emitido por su señal abierta de TV, el encuentro podrá ser sintonizado en su página web.