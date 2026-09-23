Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal se mide con Gales el jueves 24 de septiembre en el arranque de la Liga de Naciones, con Cristiano Ronaldo y compañía como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.
Es la primera fecha del torneo y ambas selecciones quieren empezar con el pie derecho antes de que la tabla empiece a apretar.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Portugal llega con la etiqueta de favorito, algo habitual cuando se cruza con Gales en las últimas décadas. El equipo lusitano apuesta a su jerarquía individual para imponer condiciones desde el primer minuto y no dejar que el partido se le escape.
Gales, por su parte, afronta el debut en la Liga de Naciones con la idea de plantarse ordenado y aprovechar cualquier chance que se le presente. No parte como candidato, pero una selección con la mentalidad correcta puede complicarle la noche a cualquiera en el arranque de un certamen.
El historial entre Portugal y Gales
El historial reciente entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron dos veces y Portugal ganó las dos, con un acumulado de 5 goles a favor y ninguno en contra. La última vez fue en la Eurocopa 2016, cuando Portugal se impuso 2-0 en camino a levantar el título.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/07/2016
|Portugal vs. Gales
|2-0
|UEFA European Championship
|01/06/2000
|Portugal vs. Gales
|3-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.