Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal se mide con Gales el jueves 24 de septiembre en el arranque de la Liga de Naciones, con Cristiano Ronaldo y compañía como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.

Es la primera fecha del torneo y ambas selecciones quieren empezar con el pie derecho antes de que la tabla empiece a apretar.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal llega con la etiqueta de favorito, algo habitual cuando se cruza con Gales en las últimas décadas. El equipo lusitano apuesta a su jerarquía individual para imponer condiciones desde el primer minuto y no dejar que el partido se le escape.

Gales, por su parte, afronta el debut en la Liga de Naciones con la idea de plantarse ordenado y aprovechar cualquier chance que se le presente. No parte como candidato, pero una selección con la mentalidad correcta puede complicarle la noche a cualquiera en el arranque de un certamen.

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El historial entre Portugal y Gales

El historial reciente entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron dos veces y Portugal ganó las dos, con un acumulado de 5 goles a favor y ninguno en contra. La última vez fue en la Eurocopa 2016, cuando Portugal se impuso 2-0 en camino a levantar el título.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis