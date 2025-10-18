El presente de Darío Osorio en el FC Midtjylland es magnífico. Tras más de dos años en dicha institución, la promesa del fútbol chileno proyecta una auspiciosa carrera en Europa.

Incluso, ya se ubica entre los mejores hispanoamericanos de dicho continente: así lo indicó SofaScore. El medio especializado en métricas destacó lo hecho por la perla de Hijuelas.

Según reveló tal sitio, el zurdo de 21 años tiene el mejor promedio de valoraciones a lo largo de la temporada 2025-26. Acumula una puntuación de 7,78 en lo que va de campaña.

¿Sobre quién se ubica? Está arriba de jugadores como Moisés Caicedo, Matías Soulé y Nico Paz, entre otros. Marca la diferencia en tierras danesas y así lo demuestran los números.

Lo sorprendente: supera a otro chileno. En el listado, asombrosamente, también está el nombre de Jordhy Thompson: tiene una nota 7,07 de promedio en nueve encuentros disputados.

Darío Osorio está entre los mejores hispanoamericanos en Europa. (Foto: SofaScore)

Los números de Darío Osorio en 2025

Durante esta temporada, el formado en Universidad de Chile ha jugado un total de 15 encuentros con su actual equipo. En dichos compromisos, ha logrado anotar cinco goles y aportar con cinco asistencias.

Cabe recordar que la joya chilena tiene contrato con el FC Midtjylland hasta mediados de 2028. ¿Cambiará de escuadra en el siguiente mercado de fichajes? El salto parece ser inminente.