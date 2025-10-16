El defensor chileno Iván Román atraviesa una etapa de adaptación en el Atlético Mineiro, club al que llegó a inicios de este 2025 tras su gran paso por Palestino, donde lo siguen recordando con especial cariño.

Con apenas 19 años, el seleccionado nacional ha ido ganándose el respeto de Jorge Sampaoli por su seriedad y proyección, además del aprecio de la hinchada del Galo, en un equipo exigente y repleto de figuras.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre fue tendencia no por motivos futbolísticos, sino por una situación extradeportiva que involucró a un jugador del clásico rival, Cruzeiro.

La postal de Iván Román que se roba miradas en Brasil y Chile

El duelo entre los dos grandes de Belo Horizonte ya venía cargado de tensión, pero fue una situación puntual la que encendió las redes. En medio del partido, Kaio Jorge, delantero y figura de La Raposa, protagonizó una polémica acción que fue una burla directa hacia Román.

Durante una discusión, el atacante se tapó la nariz con gesto de desagrado, insinuando que el chileno tenía mal olor. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó, acumulando más de 133 mil visualizaciones en distintas plataformas digitales.

Minutos después, Kaio Jorge se fue expulsado por agredir a Iván Román | FOTO: @ivanroman_3

El gesto no tardó en generar controversia. Muchos usuarios calificaron la actitud de Kaio Jorge como una falta de respeto y un acto antideportivo, mientras que otros la minimizaron como parte del folclore del clásico mineiro. De todos modos, la mayoría coincidió en que el delantero brasileño se excedió con su provocación.

El video que tiene como protagonista a Iván Román: