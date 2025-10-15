Alexis Sánchez es alegría pura en el Sevilla tras sus contundentes actuaciones que lo han convertido en pieza clave del conjunto andaluz y que han dejado atrás las críticas por su contratación.

Así quedó demostrado este miércoles, donde el delantero chileno protagonizó un divertido momento que se hizo viral durante el entrenamiento del Sevilla.

En un video compartido por El Chiringuito, se observa al delantero chileno pidiéndole al reportero que le pasara un balón. Sin embargo, el pase no fue el mejor y el “Niño Maravilla”, entre risas, le reprochó que debía entregarla “al pie”, generando una cómica interacción.

“Un poquito de desmarque, tienes que moverte”, respondió el periodista en tono de broma, mientras Alexis insistía con humor en que el pase tenía que ser más preciso. Luego del intercambio, el atacante retomó los ejercicios con su habitual buen ánimo, demostrando que incluso en plena práctica siempre hay espacio para las risas.

El próximo desafío del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será este sábado 18 de octubre a las 9:00 horas de Chile cuando reciban en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Mallorca por la Fecha 9 de LaLiga.

El divertido viral de Alexis Sánchez en Sevilla