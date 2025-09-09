Ya pasaron unos días en que Alexis Sánchez fue uno de los grandes protagonistas de los golpes de mercado en Europa. Tras un pésimo año en Udinese, el “Niño Maravilla” volvió a dar un paso importante en su carrera y fue traspasado al Sevilla de España.

Pocos esperaban que el tocopillano lograra migrar a un gran club como lo es el andaluz. De hecho, se habló bastante (y se habla de ello ya hace años) en que es momento en el que el histórico goleador de la Selección Chilena regrese al país o al menos a una liga de menor nivel que las del Viejo Continente, ya sea la MLS, Argentina o bien la nuestra.

Aún así, el exdelantero del Inter, Barcelona y Arsenal aceptó el desafío y se convirtió en el nuevo número 10 del equipo donde también milita Gabriel Suazo. Esta jornada, el jugador nacional tuvo su primera aparición pública en la cancha del Sánchez Pizjuán.

En España quedan impresionados con la presentación de Alexis Sánchez

Una vez se presentó ante la prensa, Alexis Sánchez saltó a la cancha del cuadro andaluz para hacer su típico espectáculo con el balón: “Atendió a los medios de comunicación este martes en la que fue su presentación como sevillista y, posteriormente, saltó al Sánchez-Pizjuán para las habituales fotos… con show incluido“. detalló el portal local El Desmarque.

Eso sí, añadieron que: “Lo que nadie esperaba es que, tras las fotos protocolarias, Alexis Sánchez empezase a mostrarse“.

Alexis Sánchez ya trabaja en Sevilla y esta jornada se realizó su presentación oficial ante los medios de comunicación en España (Foto: Sevilla)

“Con una sonrisa, con ganas de bromear, el chileno fue dando pataditas, controles de calidad y hasta algún pase o disparo dedicado a las cámaras allí presentes“, añadieron.

La misión de Alexis Sánchez

La llegada del tocopillano genera expectativas en los hinchas sevillistas aunque también provoca dudas, principalmente por su edad y la serie de lesiones que ha atravesado en el último tiempo. Será misión de él mismo lograr acallar toda crítica.

Su debut con la camiseta del Sevilla podría ser este viernes 12 de septiembre, cuando el equipo de Matías Almeyda reciba al Elche por la cuarta fecha de La Liga de España.