Nicolás Córdova está al mando de la Selección Chilena de momento, toda vez que la ANFP está en la búsqueda de un entrenador que se pueda hacer cargo del equipo para los próximos desafíos oficiales que tiene el combinado nacional.

Uno que sabe lo que es defender los colores de La Roja es Rodrigo Gómez, ex seleccionado nacional quien, en diálogo con el diario El Mercurio, entregó su impresión sobre quién debería ser el nuevo entrenador de la Selección Chilena.

Manuel Pellegrini tiene a La Roja como deuda pendiente. | Foto: Photosport

“El técnico de la Selección es importante, porque es el referente máximo; pero como dijo Córdova, quien tiene el diagnóstico clarísimo, muchas cosas no dependen de la selección, sino que de los clubes y hay que tenerlo claro para que las cosas mejoren”, dijo.

Sin rodeos, se la juega por un nombre calado para asumir el desafío: “Me encantaría que Pellegrini dirigiera todo el fútbol y Córdova trabajara en todas las series menores. Manuel es un entrenador que pondría al fútbol chileno a otra estatura desde la dirección técnica nacional y Córdova estaría presionando y empujando a los clubes para que hagan un mejor trabajo de formación”.

El nombre de Manuel Pellegrini ha estado largamente vinculado a la Selección Chilena por la trayectoria del DT, pero el mismo ‘Pelle’ ha dicho en innumerables ocasiones que es un técnico de día a día más que de selección. Aun así, jamás le ha cerrado la puerta a dirigir a Chile.

La carrera de Manuel Pellegrini

Universidad de Chile, Palestino, O’Higgins, Universidad Católica, Liga de Quito, San Lorenzo de Almagro, River Plate, Villareal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei Fortune, West Ham y Real Betis son los clubes que Manuel Pellegrini ha dirigido.