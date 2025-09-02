El Sevilla dio uno de los golpes de último minuto en el cierre del mercado de fichajes del fútbol europeo, al sumar al delantero chileno Alexis Sánchez a costo cero para así completar su séptima incorporación para la temporada 2025-2026.

El Niño Maravilla firmó por una temporada con el cuadro nervionense luego de desvincularse del Udinese, estirando así su carerra en el viejo continente.

Pero el tocopillano no estará solo en Andalucía, ya que uno de los primeros fichajes del Sevilla en este periodo fue el compatriota Gabriel Suazo, quien también llegó libre proveniente del Toulouse de Francia.

Los otros fichajes del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Fuera de los chilenos, quien se ha robado todas las cámaras en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es el defensa César Azpilicueta, un verdadero referente de la selección española que viene del Atlético de Madrid. En el pasado lo ganó todo con el Chelsea, levantando la Champions League en 2021 y el Mundial de Clubes en 2022, entre otros títulos nacionales e internacionales como capitán de los Blues.

El zaguero de 36 años será el más experimentado del plantel que dirige el argentino Matías Almeyda, junto a Alexis Sánchez de la misma edad.

César Azpilicueta llegó hace cuatro días al Sevilla y ya entrena bajo las órdenes de Matías Almeyda. (Foto: Sevilla FC)

Los otros fichajes del Sevilla son el defensa portugués Fabián Cardoso proveniente del Porto, siendo el único traspaso del elenco blanquirrojo, ya que el resto todos llegaron con el pase en su poder.

También se suma el extremo español Alfon González desde Celta de Vigo, el portero griego-alemán Odysseas Vlachodimos a préstamo desde el Newcastle United de la Premier League y el volante francés Batista Mendy cedido desde el Trabzonspor de Turquía.

Con estos nombres el siete veces campeón de Europa League espera volver a competir por los primeros puestos en La Liga de España y también regresar al plano internacional, luego de una desastrosa campaña en 2024-2025 en la que terminaron salvándose del descenso por un punto.