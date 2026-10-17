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Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol vs. Atlético, LaLiga
Espanyol vs. Atlético, LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega con el envión de tres triunfos seguidos y la necesidad de no perderle pisada a la punta. Enfrente va a tener a un Espanyol que todavía no encuentra regularidad y necesita un resultado que le cambie el humor.

Para el conjunto colchonero el objetivo es claro: mantenerse pegado a los de arriba y no dejar que la ventaja se agrande. Para el Espanyol, en cambio, el partido sirve para cortar una racha floja y salir del grupo de equipos que pelean por no complicarse en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Espanyol llega golpeado en lo anímico después de perder sus últimos dos partidos de local y de visitante antes de rescatar un empate 1-1 frente al Málaga. Con 8 puntos en 8 fechas y ubicado 12°, el equipo necesita sumar de local para no quedar más relegado en la tabla.

El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran presente: viene de ganarle a Alavés, a Real Madrid y a Osasuna en sus últimas tres presentaciones, todas con triunfo. Esa racha lo tiene 2° con 19 puntos, a un paso de la cima, y con la confianza de un equipo que no pierde hace varias fechas.

El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está muy parejo: de los cinco últimos cruces, el Espanyol ganó uno, el Atlético otro y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los madrileños (9 contra 8). El antecedente más reciente fue una goleada 4-2 del Atlético, pero antes de eso el Espanyol se había quedado con una victoria ajustada por 2-1.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Atlético de Madrid vs. Espanyol4-2LaLiga 25/26
17/08/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid2-1LaLiga 25/26
29/03/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid1-12024-25
28/08/2024Atlético de Madrid vs. Espanyol0-02024-25
24/05/2023Espanyol vs. Atlético de Madrid3-32022-23

Horario del partido

  • Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.
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