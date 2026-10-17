Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega con el envión de tres triunfos seguidos y la necesidad de no perderle pisada a la punta. Enfrente va a tener a un Espanyol que todavía no encuentra regularidad y necesita un resultado que le cambie el humor.

Para el conjunto colchonero el objetivo es claro: mantenerse pegado a los de arriba y no dejar que la ventaja se agrande. Para el Espanyol, en cambio, el partido sirve para cortar una racha floja y salir del grupo de equipos que pelean por no complicarse en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Espanyol llega golpeado en lo anímico después de perder sus últimos dos partidos de local y de visitante antes de rescatar un empate 1-1 frente al Málaga. Con 8 puntos en 8 fechas y ubicado 12°, el equipo necesita sumar de local para no quedar más relegado en la tabla.

El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran presente: viene de ganarle a Alavés, a Real Madrid y a Osasuna en sus últimas tres presentaciones, todas con triunfo. Esa racha lo tiene 2° con 19 puntos, a un paso de la cima, y con la confianza de un equipo que no pierde hace varias fechas.

El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está muy parejo: de los cinco últimos cruces, el Espanyol ganó uno, el Atlético otro y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los madrileños (9 contra 8). El antecedente más reciente fue una goleada 4-2 del Atlético, pero antes de eso el Espanyol se había quedado con una victoria ajustada por 2-1.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Atlético de Madrid vs. Espanyol 4-2 LaLiga 25/26 17/08/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 2-1 LaLiga 25/26 29/03/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 1-1 2024-25 28/08/2024 Atlético de Madrid vs. Espanyol 0-0 2024-25 24/05/2023 Espanyol vs. Atlético de Madrid 3-3 2022-23

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Horario del partido

Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis