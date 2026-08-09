El jugador que dejó en llamas a los hinchas de la U tras el primer tiempo ante Palestino: “Ilusiona”

Tobías Reinhart llegó hace unos días como refuerzo azul y de inmediato debutó como titular, dejando buenas impresiones entre los hinchas.

Universidad de Chile se fue al descanso con una cómoda victoria 2-0 como local en el Estadio Nacional tras anotaciones de Agustín Arce y Eduardo Vargas. Pese al gran trabajo colectivo del conjunto azul, hubo un jugador que desató todos los elogios de los hinchas universitarios.

Fue el caso del refuerzo Tobías Reinhart, quien rápidamente tuvo la oportunidad de demostrar sus condiciones. El volante argentino fue incluido por Fernando Gago como titular ante los árabes y sus primeros minutos con la camiseta azul dejaron una muy buena impresión entre los hinchas.

Tobías Reinhart debutó como titular en la U ante Palestino (Facebook U de Chile).

El mediocampista se mostró activo en la zona central, participando constantemente del juego y buscando ser una alternativa para sus compañeros. Incluso tuvo la oportunidad de estrenarse en el arco rival con un remate que pasó apenas desviado.

Pese a que se trata de sus primeros minutos y todavía es temprano para sacar conclusiones, las sensaciones fueron positivas. “Pie educado Reinhart”, “Me está gustando mucho el partido de Reinhart, es temprano aún pero ilusiona”, “Hasta el momento, un acierto lo de Reinhart” y “Hasta ahora, bueno lo mostrado por Reinhart”, fueron los comentarios en X.

Reinhart, quien recibió su CTI apenas el viernes, tuvo así un estreno inmediato como titular y comenzó a generar ilusión entre los hinchas de Universidad de Chile, que esperan que el argentino se convierta en un aporte para el equipo de Fernando Gago en la segunda rueda.

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Todos los elogios para Tobías Reinhart

30 minutos y no se nota que reinhart viene sin partidos hace 3 meses, lee muy bien los espacios…es temprano aún pero ilusiona — CECILIA PEREZ ES TRANS(? (@seba221202) August 10, 2026

Pie Educado Reinhart 🦉#VamolaU — 𝐒𝐢𝐫 𝐑𝐲𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐥 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐚 (@sryandelau) August 10, 2026

Reinhart no se complica, recibe, aguanta y toca bien… Tan difícil era traer un volante así wn#VamosLaU — Claudio Miranda (@Claudio_Mcoc) August 10, 2026

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Lo que juega reinhart mamita, estoy en extasis #vamoslau — QUE SE VAYAN TODOS 🎶🦉 (@aaaandres20) August 10, 2026

Gratamente sorprendido con reinhart no ha dado ningún pase malo a diferencia del 8 — Nickoazul 💙❤️ (@nickowalas182) August 10, 2026

Que jugador es Reinhart, buenas impresiones para 45 min se notan altiro los buenos — LUISIÑHO (@Lui_Barrera11) August 10, 2026

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