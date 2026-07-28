Apenas podía caminar: sale a la luz preocupante video de Valentín Gauthier antes de su fallida llegada a la U

El defensor uruguayo no superó los exámenes médicos y la U decidió desistir de su fichaje. Ahora apareció un registro captado un mes antes de su frustrada llegada al Romántico Viajero.

Universidad de Chile sufrió un inesperado revés en el mercado de fichajes. Cuando todo apuntaba a que Valentín Gauthier sería el nuevo refuerzo para la defensa del equipo dirigido por Fernando Gago, la operación dio un giro de último momento tras los resultados de los exámenes médicos.

En el Romántico Viajero optaron por no asumir riesgos con el estado físico del zaguero uruguayo y habría dado por terminadas las negociaciones con el León de México, pese a que su incorporación estaba prácticamente acordada.

La noticia sorprendió a los hinchas bullangueros, que ya esperaban el anuncio oficial del ex Juventud de Las Piedras. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir nuevos antecedentes que ayudan a explicar la decisión adoptada por el Chuncho.

Gauthier no llegaría a la U | FOTO: Leopoldo Smith/Getty Images)

Preocupante video de Valentín Gauthier

Uno de ellos fue un video difundido por Azteca Deportes, donde se aprecia a Gauthier con evidentes dificultades para caminar luego de sufrir una lesión en uno de sus tobillos.

En las imágenes se observa al defensor charrúa abandonando el complejo La Esmeralda tras un partido amistoso de pretemporada, disputado a puertas cerradas, con visibles molestias y caminando con dificultad producto de la dolencia.

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Si bien en ese momento la lesión no parecía revestir mayor gravedad, la recuperación no evolucionó como se esperaba.

Con el paso de las semanas, las complicaciones físicas persistieron y terminaron siendo determinantes durante la revisión médica realizada por la U, que finalmente decidió desistir de su fichaje.

El registro de Valentín Gauthier: