El periodista Jorge Cubillos asombró al entregar detalles sobre el eventual arribo de un jugador desde fuera del país.

Universidad Católica puede impactar en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana no ha anunciado a nuevos refuerzos, pero no se descarta una sorpresa en este período de transferencias.

¿De quién se trata? Jorge Cubillos entregó pistas sobre una potencial incorporación de la UC en el libro de pases. En TNT Sports, el periodista asombró con su información.

El reportero aseguró que pese a la escasez de oportunidades, la cúpula institucional no cesa en su búsqueda. Por ello, tiene a un futbolista en la mira, aunque el comunicador no reveló su identidad.

Lo único que destapó: no es chileno. La UC rastrea opciones y todo indica que tiene conversaciones con un nombre que está fuera del radar. El rostro de TV fue escueto.

“Pueden haber novedades si se llega a buen puerto esta semana, es extranjero. Si fichan, es un extremo del extranjero“, destacó sobre el eventual movimiento de Universidad Católica.

Universidad Católica puede sumar otro extranjero en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica trabaja en el mercado de fichajes

Cabe consignar que los clubes de la Liga de Primera tienen plazo definido para registrar nuevas piezas: será hasta el 14 de agosto. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la fecha 19.

Por el momento, Universidad Católica espera concretar todos sus deseos, aunque lo cierto es que ya reanudó su participación en el certamen local y fue sin incorporaciones: empató 3-3 contra Deportes La Serena.