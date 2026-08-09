El técnico azul explicó con detalles la razón del cambio de Altamirano por Assadi que no dejó indiferentes a los hinchas de la U.

El triunfo de Universidad de Chile sobre Palestino por 2-1 dejó buenas sensaciones en el conjunto azul, aunque también generó algunas dudas. Una de ellas fue la decisión de Fernando Gago de reemplazar a Lucas Assadi a los 66 minutos, considerando que el volante era una de las figuras del equipo.

El técnico argentino decidió mandar a la cancha a Javier Altamirano en desmedro del canterano, y tras el encuentro, el propio DT explicó los detalles de la modificación: “Lucas salió para encontrar el cuadrado, porque ellos tenían cuatro en el medio y queríamos emparejar esa situación. Detener con Agustín, Charles y Tobías en esa posición, y a partir de ahí empezar las presiones”, explicó Gago.

Lucas Assadi salió a los 66 minutos ante Palestino (Photosport).

El entrenador agregó que buscaba generar superioridad en la presión y, al mismo tiempo, darle mayor participación a Altamirano en la construcción del juego. “Cuando la línea tres de ellos subía al ataque, nos iba a permitir que ese pase e íbamos a tener un hombre más presionado. A la presión íbamos a tener tres hombres contra dos de ellos”, detalló.

En esa misma línea, Gago explicó que la presencia de Altamirano buscaba darle una alternativa para recuperar rápidamente el balón. “Entonces intentábamos tener esa situación de ataque y tener juego con Javier, que tenga juego asociado, y a partir de eso recuperar la pelota”, sostuvo.

Gago quedó conforme: “Partido muy bueno”

Más allá del cambio de Assadi, el técnico azul valoró el rendimiento general de sus dirigidos: “El partido de hoy fue muy bueno en líneas generales. Entendimos cómo debíamos jugarlo”, afirmó.

Publicidad

Finalmente tuvo palabras para los minutos finales del encuentro, donde la U terminó sufriendo: “Son momentos y situaciones. Con pocos minutos y el cansancio, con un marcador a favor, esos últimos minutos por ahí se defienden un poco más abajo, pero me voy muy contento con los chicos”, cerró.