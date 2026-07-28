Claudio Bravo le marca la cancha a Vozinha tras llegar a Colo Colo: “Él tiene que tener…”

Colo Colo ha hecho noticia en los últimos días y todo esto por lo que ha sido el golpazo que dio en el mercado con el fichaje del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien llegó a un acuerdo con el ‘Cacique’ para ser el nuevo refuerzo de Colo Colo en esta ventana de transferencias.

Sobre este arribo, un ídolo del club como lo es Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para comentar la llegada de Vozinha a Colo Colo, a quien desde ya le pone una importante tarea en su arribo al ‘Popular’.

“Es una apuesta, porque si no funciona… Tiene que ser un jugador de respuesta inmediata, estamos hablando de un jugador por sobre los 40 años”, parte señalando Bravo.

Para el ‘Bicampeón de América’ con La Roja es esencial que el guardameta de Cabo Verde pueda tener un importante impacto desde su llegada al club, en la que deja un pensamiento que sin duda dará que hablar.

Bravo y su mensaje por Vozinha | Foto: Getty Images

“Estás más propenso a lesionarte, la fatiga no es la misma a la que tienes a los 20 años, él tiene que tener resultados inmediatos, sino se apaga todo lo mediático”, remarca.

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Concluyendo, Bravo también habla de lo que será la presión constante con la que deberá lidiar Vozinha, en la que pasará de jugar en un equipo o país donde la exigencia no es tanta a la de un club grande como lo es Colo Colo, sumado al boom que generó el portero tras su Mundial, la que le deja una tarea importante.

“No es lo mismo echar la máquina con 20-25 años que con 40 años. Va a tener una presión diferente, a la que tenía en Cabo Verde, donde no tenía ninguna presión, acá hay una presión constante y la primera es competir y rendir y sostener lo mediático, pasó de ser un jugador a que no lo conocían mucho a que te conozca todo el mundo, eso lo tienes que sostener”,cerró.

En Síntesis

Claudio Bravo analizó el fichaje de Vozinha en Colo Colo en el programa F90.

analizó el fichaje de Vozinha en Colo Colo en el programa F90. El portero de Cabo Verde, Vozinha , se convirtió en refuerzo del equipo ‘Cacique’.

, se convirtió en refuerzo del equipo ‘Cacique’. Bravo señaló que Vozinha, con más de 40 años, debe dar resultados inmediatos.