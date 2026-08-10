El tocopillano es nuevo refuerzo del CF Montréal, donde se une a una liga llena de figuras y se reencontrará con excompañeros del Barcelona.

Este lunes se dio a conocer del fichaje de Alexis Sánchez por el CF Montréal de Canadá y que compite en la Major League Soccer (MLS), un torneo que se ha llenado de estrellas por el alto poder adquisitivo de sus franquicias.

El Niño Maravilla cerró su etapa de 18 años en Europa y ahora vuelve a nuestro continente, pero lejos de Sudamérica, pues prefirió sumarse a la llamativa liga norteamericana, donde firmará un contrato por dos temporadas.

Lo cierto es que el tocopillano se convertirá en la gran figura del antes conocido como Montréal Impact, equipo al que le faltaba una mega estrella tras el paso de Didier Drogba en 2015-2026.

Pero el chileno de 37 años se reencontrará con varios excompañeros del Barcelona en la MLS, como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes han sacado adelante el proyecto del Inter Miami.

El cuadro de Florida está repleto de figuras, pues también son parte de su plantilla el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul, recientemente se sumó el brasileño Casemiro y hasta dice presente el charrúa Maximiliano Falcón, exdefensa de Colo Colo.

Pero en los otros clubes hay más figuras del fúbol mundial como el goleador polaco Robert Lewandowski que es nuevo refuerzo del Chicago Fire o el atacante surcoreano Son Heung-min (Los Ángeles FC).

Publicidad

Otros europeos que han decidido dar sus últimos toques en la MLS son los franceses Hugo Lloris (Los Ángeles FC) y Antoine Griezmann (Orlando City), ambos campeones del mundo en Rusia 2018. A ellos se agregan los alemanes Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Marco Reus (Los Ángeles Galaxy).

Chicago Fire golpeó el mercado de fichajes de la MLS con la llegada de Robert Lewandowski. (Foto: Justin Casterline/Getty Images)

Las grandes estrellas de la MLS 2026:

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Luis Suárez (Inter Miami)

(Inter Miami) Rodrigo De Paul (Inter Miami)

(Inter Miami) Casemiro (Inter Miami)

(Inter Miami) Sergio Busquets (Inter Miami)

(Inter Miami) Jordi Alba (Inter Miami)

(Inter Miami) Robert Lewandowski (Chicago Fire)

(Chicago Fire) Thomas Müller (Vancoucer Whitecaps)

(Vancoucer Whitecaps) Antoine Griezmann (Orlando City)

(Orlando City) Marco Reus (Los Ángeles Galaxy)

(Los Ángeles Galaxy) Hirving Lozano (Los Ángeles Galaxy)

(Los Ángeles Galaxy) Hugo Lloris (Los Ángeles FC)

(Los Ángeles FC) Son Heung-min (Los Ángeles FC)

(Los Ángeles FC) Timo Werner (San José Earthquakes)

(San José Earthquakes) Miguel Almirón (Atlanta United)

(Atlanta United) Alexis Sánchez (CF Montréal)

Publicidad

En síntesis