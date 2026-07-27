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Liga de Primera

Tras La Calera vs. Everton: Así queda la tabla de la Liga de Primera 2026

El elenco "Cementero" logra rescatar un punto cuando todo parecía perdido.

La Calera rescata agónico empate en casa.
© PhotosportLa Calera rescata agónico empate en casa.

Unión La Calera logró evitar una nueva derrota en casa tras igualar 1-1 ante Everton en el Nicolás Chahuán, en un duelo cargado de tensión que se resolvió recién en los descuentos. El cuadro cementero sufrió más de la cuenta y, pese a la reacción final, no logra salir del último lugar de la tabla.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Everton golpeó en el segundo tiempo gracias a Nicolás Montiel (52’), quien adelantó a los viñamarinos y silenció el recinto calerano. Desde ahí, el equipo rojo entró en la desesperación, sin claridad ofensiva y con más empuje que fútbol.

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Cuando parecía que los tres puntos se escapaban definitivamente, apareció el desahogo. En el minuto 90+1’, Francisco Pozzo convirtió el empate desatando un cierto alivio en La Calera y evitando una caída que parecía sentenciada.

Sin embargo, más allá del punto rescatado, la realidad sigue siendo compleja: La Calera no logra despegar y continúa como colista del campeonato, dejando escapar una nueva oportunidad para salir del fondo.

Así queda la tabla tras el empate

Con esta igualdad, Unión La Calera se mantiene en el último lugar con 13 puntos, sin poder salir de la zona roja del torneo.

Por su parte, Everton alcanza las 23 unidades y se ubica en el octavo puesto, manteniéndose en la pelea por meterse en la zona media-alta de la clasificación.

En la parte alta, Colo Colo lidera con 39 puntos, seguido por Universidad Católica y Universidad de Chile con 27 unidades, en una tabla que comienza a marcar diferencias tanto en la cima como en el descenso.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo Colo16130332131939
2U. Católica1683538231527
3U. de Chile167631911827
4Ñublense166732019125
5Coquimbo157352218424
6Huachipato167362625124
7Palestino167362323024
8Everton166552016423
9Limache166373126521
10O’Higgins166281924-520
11La Serena164752428-419
12U. de Concepción155461326-1319
13Dep. Concepción165291623-717
14Audax Italiano164481923-416
15Cobresal1642102232-1014
16U. La Calera163491529-1413
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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