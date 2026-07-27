El elenco hispano consiguió los tres puntos en casa luego de un trabajado encuentro ante la visita.

Unión Española sumó un triunfo importante en casa tras imponerse 2-1 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, en un partido intenso que tuvo emociones concentradas en el segundo tiempo. Los hispanos reaccionaron a tiempo y lograron dar vuelta un marcador que por momentos se les complicaba.

El encuentro arrancó con mucha fricción y pocas llegadas claras, pero todo cambió en el complemento. Fue Mitchell Wassenne (50’) quien abrió la cuenta para los locales, desatando la ilusión en Independencia. Sin embargo, la respuesta de Recoleta no tardó en llegar.

A los 52 minutos, Roberto Riveros puso el empate transitorio, aprovechando un descuido defensivo que silenció momentáneamente Santa Laura. El partido entró en una fase de ida y vuelta, con ambos equipos buscando desnivelar.

Finalmente, la balanza se inclinó a favor de los hispanos gracias a Andrés Vilches (63’), quien marcó el 2-1 definitivo para sellar una victoria que permite a Unión Española seguir escalando posiciones en la tabla.

Así queda la tabla de la Primera B

Con este resultado, Unión Española alcanza los 25 puntos y se ubica en el sexto lugar, metiéndose en la pelea por los puestos de avanzada del campeonato.

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En tanto, Deportes Recoleta se queda con 22 unidades en el décimo puesto, perdiendo terreno en la zona media de la tabla.

El liderato sigue en manos de Cobreloa con 32 puntos, seguido por Santiago Wanderers (29) y San Marcos (28), en una competencia que se mantiene estrecha en la parte alta.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 16 9 5 2 34 19 15 32 2 Santiago Wanderers 16 8 5 3 31 18 13 29 3 San Marcos 16 7 7 2 21 11 10 28 4 San Luis 16 7 5 4 26 22 4 26 5 Puerto Montt 16 8 2 6 20 18 2 26 6 U. Española 16 7 4 5 23 20 3 25 7 Temuco 16 6 5 5 26 19 7 23 8 Antofagasta 16 6 5 5 24 19 5 23 9 Copiapó 16 6 5 5 21 23 -2 23 10 Recoleta 16 6 4 6 25 26 -1 22 11 Magallanes 16 6 4 6 24 26 -2 22 12 Curicó Unido 16 4 6 6 17 26 -9 18 13 Iquique 16 3 7 6 20 23 -3 16 14 Unión San Felipe 16 4 4 8 13 29 -16 16 15 Santa Cruz 16 2 6 8 21 30 -9 12 16 Rangers 16 0 4 12 11 28 -17 4