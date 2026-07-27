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Primera B

Tras Unión Española vs. Recoleta: Así queda la tabla de Primera B

El elenco hispano consiguió los tres puntos en casa luego de un trabajado encuentro ante la visita.

Los hispanos logran un valioso triunfo en Santa Laura.
© UE InstagramLos hispanos logran un valioso triunfo en Santa Laura.

Unión Española sumó un triunfo importante en casa tras imponerse 2-1 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, en un partido intenso que tuvo emociones concentradas en el segundo tiempo. Los hispanos reaccionaron a tiempo y lograron dar vuelta un marcador que por momentos se les complicaba.

El encuentro arrancó con mucha fricción y pocas llegadas claras, pero todo cambió en el complemento. Fue Mitchell Wassenne (50’) quien abrió la cuenta para los locales, desatando la ilusión en Independencia. Sin embargo, la respuesta de Recoleta no tardó en llegar.

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A los 52 minutos, Roberto Riveros puso el empate transitorio, aprovechando un descuido defensivo que silenció momentáneamente Santa Laura. El partido entró en una fase de ida y vuelta, con ambos equipos buscando desnivelar.

Finalmente, la balanza se inclinó a favor de los hispanos gracias a Andrés Vilches (63’), quien marcó el 2-1 definitivo para sellar una victoria que permite a Unión Española seguir escalando posiciones en la tabla.

Así queda la tabla de la Primera B

Con este resultado, Unión Española alcanza los 25 puntos y se ubica en el sexto lugar, metiéndose en la pelea por los puestos de avanzada del campeonato.

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En tanto, Deportes Recoleta se queda con 22 unidades en el décimo puesto, perdiendo terreno en la zona media de la tabla.

El liderato sigue en manos de Cobreloa con 32 puntos, seguido por Santiago Wanderers (29) y San Marcos (28), en una competencia que se mantiene estrecha en la parte alta.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Cobreloa1695234191532
2Santiago Wanderers1685331181329
3San Marcos1677221111028
4San Luis167542622426
5Puerto Montt168262018226
6U. Española167452320325
7Temuco166552619723
8Antofagasta166552419523
9Copiapó166552123-223
10Recoleta166462526-122
11Magallanes166462426-222
12Curicó Unido164661726-918
13Iquique163762023-316
14Unión San Felipe164481329-1616
15Santa Cruz162682130-912
16Rangers1604121128-174
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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