Darío Osorio vive horas cruciales: deberá tomar una importante decisión que marcará su futuro

El jugador nacional Darío Osorio deberá tomar una importante decisión en los próximos días por su futuro.

El delantero nacional, Darío Osorio vive horas importantes por lo que será su futuro en esta temporada 26/27, en la que el jugador del Midtjylland de Dinamarca deberá tomar una importante decisión.

El seleccionado chileno hoy en día es el gran objetivo de mercado del Trabzonspor del fútbol de Turquía, quien busca con todo el fichaje de Darío Osorio para esta nueva temporada.

El conjunto turco habría subido la puntería por el jugador nacional y habría ejercido una oferta cercana a lo 20 millones de euros por Darío Osorio, superando los 15 millones que fueron rechazados hace unos días por el Midtjylland.

La última oferta seduciría por completo al club danés, quien podría ultimar algunos detalles sobre esta propuesta para dar su ok, pero faltaría un importante punto por revisar.

Osorio deberá tomar una importante decisión en estos días | Foto: Getty Images

La importante decisión que debe tomar Osorio

SI bien en lo económico no habría problemas, el jugador nacional es quien debería tomar una importante decisión sobre su carrera y esta es sobre si decide aceptar esta oferta y poder partir al fútbol turco.

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En una primera instancia, se ha indicado que el jugador buscaría partir a una liga más competitiva de las grandes competencias europeas, para dar un importante salto en su carrera, pero sabe que el seguir esperando, podría hacerlo quedarse sin chances de poder partir.

Por esto, en las últimas semanas el jugador nacional estaría reconsiderando lo que es su decisión sobre su futuro, en la que esta semana podría tomar la decisión de aceptar esta oferta y poder sellar su llegada al fútbol turco.

Se espera que esta semana sea la definitiva para saber que será del futuro de Darío Osorio, quien podría dar un nuevo salto dentro de su periplo en el fútbol europeo.