Han pasado varios meses desde que Universidad Católica cayó en la agonía ante la U. de Chile en el clásico universitario. Aquel 3 de mayo de 2025, los azules vivieron una verdadera fiesta con un agónico gol de Rodrigo “Tucu” Contreras en los 90+7′.

El tanto del “Romántico Viajero” fue en gran parte gracias a un error de Tomás Asta-Buruaga, quien despejó mal el balón y le dejó servida la pelota al atacante.

Tras ese episodio, el zaguero “Cruzado” rompió el silencio en diálogo con el podcast del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde reveló que hasta terminó con sicólogo tras ese hecho. Lo más grave, fue que recibió amenazas de muerte hacia él y vio en peligro a su propia familia.

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo Colo o la U y pensaba: ‘Estos me van a agarrar para el huev…’. De verdad que la pasé muy, muy mal. Estuve con psicólogo un tiempo, porque no veía la forma de salir de ese pozo”, comenzó diciendo el exjugador de Unión La Calera.

El terrible drama de Tomás Asta-Buruaga

Luego, Tomás Asta-Buruaga reveló el complejo trabajo que debió realizar para no caer en algo más grave: “Con la ayuda del psicólogo y de mi familia, empecé a trabajar el doble: llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba. Hasta hoy lo hago así”,

“El psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza”, añadió.

Lo más grave vino posteriormente, cuando confesó: “Después del partido recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre; hasta mi señora estuvo metida en el tema”.

La derrota ante Universidad de Chile caló más que hondo en la vida del defensor “Cruzado”. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

“Las redes sociales son una cosa de locos. Hoy hasta un cabro chico de 5 años te insulta. De hecho, yo tengo todo bloqueado, no me pueden escribir en las publicaciones, solo poner me gusta”, cerró.